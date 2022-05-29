Легендарні "Брати Гадюкіни" виступили перед "захисниками неба"

Культовий український рок-гурт "Брати Гадюкіни" дали теплий концерт у залі Повітряних сил ЗСУ, виконавши свої найвідоміші пісні. Музиканти побажали українцям та захисникам сили, мужності і якнайшвидшої перемоги.

Про приїзд рок-гурту "Братів Гадюкіних" повідомили у фейсбук Повітряних сил ЗСУ, які бережуть українське небо від ворожих ракет та винищувачів. Невідомо, де саме пройшла зустріч, але у великій залі військові змогли насолодитись наживо чудовими хітами музикантів.

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"Культовий український рок-гурт Брати Гадюкіни, вніс драйву та розважив воїнів Повітряних Сил", – пишуть у пресслужбі.

"Немає більшої честі, ніж грати для наших військових. Най Бог боронить захисників України. Героям Слава! Літайте так, щоб окупанти не літали", – побажали лідери гурту у своєму фейсбуці та залишили кілька світлин із події.

"Брати Гадюкіни" в гостях Повітряних сил ЗСУ / Фото з фейсбуку гурту

Які зірки ще виступали перед військовими

, що гурт "Брати Гадюкіни" створили у 1988 році у Львові та швидко завоювали популярність. Музиканти випустили 4 студійні альбоми, 4 концертні альбоми та 2 збірки хітів, виступаючи в Україні та по всьому світу. Гурт припинив концертну діяльність в 1996 році, але інколи збирається для особливих подій. Найпопулярнішими піснями гурту є "Файне місто Тернопіль", "Ми – хлопці з Бандерштадту", "Звьоздочка моя" та інші.

Частим гостем українських Збройних Сил України є Святослав Вакарчук. З початку повномасштабного вторгнення Росії він їздить Україною та виступає у "найгарячіших" точках України. Його останній концерт перед бійцями 57 мотопіхотної бригади.

Ще одна зірка, батько якої працює на фронті військовим медиком, є Злата Огнєвіч. Вона теж проводить концерти для військових та проводить благодійні концерти для їхніх потреб. За весь час їй вдалось зібрати 4,5 мільйона гривень на потреби армії України.

Концерти в Україні перед військовими також проводять Юрій Горбунов, Дзідзьо, учасники "Вар'ятів", Олександр Пономарьов та інші.