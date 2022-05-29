Про приїзд рок-гурту "Братів Гадюкіних" повідомили у фейсбук Повітряних сил ЗСУ, які бережуть українське небо від ворожих ракет та винищувачів. Невідомо, де саме пройшла зустріч, але у великій залі військові змогли насолодитись наживо чудовими хітами музикантів.
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"Культовий український рок-гурт Брати Гадюкіни, вніс драйву та розважив воїнів Повітряних Сил", – пишуть у пресслужбі.
"Немає більшої честі, ніж грати для наших військових. Най Бог боронить захисників України. Героям Слава! Літайте так, щоб окупанти не літали", – побажали лідери гурту у своєму фейсбуці та залишили кілька світлин із події.
"Брати Гадюкіни" в гостях Повітряних сил ЗСУ / Фото з фейсбуку гурту
Які зірки ще виступали перед військовими
Частим гостем українських Збройних Сил України є Святослав Вакарчук. З початку повномасштабного вторгнення Росії він їздить Україною та виступає у "найгарячіших" точках України. Його останній концерт перед бійцями 57 мотопіхотної бригади.
Ще одна зірка, батько якої працює на фронті військовим медиком, є Злата Огнєвіч. Вона теж проводить концерти для військових та проводить благодійні концерти для їхніх потреб. За весь час їй вдалось зібрати 4,5 мільйона гривень на потреби армії України.
Концерти в Україні перед військовими також проводять Юрій Горбунов, Дзідзьо, учасники "Вар'ятів", Олександр Пономарьов та інші.