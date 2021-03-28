Надіслав усі квіти Риму, – Леді Гага похизувалась подарунком від бойфренда

Епатажна американська співачка Леді Гага святкує день народження. 28 березня їй виповнюється 35 років. Бойфренд Майкл Поланський привітав кохану з ювілеєм величезним букетом квітів, яким іменинниця похизувалася в мережі.

Уже понад місяць Леді Гага перебуває в Римі на зйомках нової біографічної драми "Будинок Гуччі", в якій грає з Адамом Драйвером. В Італії зірка відзначає і свій день народження. Попри те, що її бойфренд Майкл Поланський перебуває в Західному Голлівуді, він знайшов спосіб привітати кохану з 35-річчям.

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Леді Гага показала подарунок від бойфренда

Впливовий IT-підприємець передав обраниці величезний букет у плетеному кошику. Подарунок наскільки масштабний, що Леді Гага не змогла обхопити його руками. Букет білих ніжних квітів встановили посеред просторої вітальні.

Поряд з подарунком бойфренда знаменитість позувала в комфортному домашньому образі – теплому рожевому костюмі в рубчик. Волосся вона розпустила і довершила одяг лаконічними блискучими сережками. У підписі до фото іменинниця зізналася, що встигла засумувати за коханим Майклом Поланськи та трьома французькими бульдогами.

Коли ваш бойфренд надсилає вам усі квіти Риму на ваш день народження. Я люблю тебе, коханий. Я не можу дочекатися, коли буду вдома з тобою та нашими собаками, це все, що мені потрібно,

– чуттєво написала Леді Гага.

Додамо, поки Леді Гага знімається в новому фільмі в Римі, невідомі вкрали двох її собак і підстрелили помічника. Інцидент стався ввечері 24 лютого, коли чоловік гуляв Західним Голлівудом з трьома французькими бульдогами.

Вже за два дні собак повернули, а співачка пообіцяла рятівникам винагороду в розмірі пів мільйона доларів. Згодом помічник Леді Гаги отямився та розповів про напад – невідомі 4 рази вистрілили йому в груди.