Епатажній американській співачці італійського походження Леді Газі сьогодні виповнилось 35 років. Проте за її творчий шлях можна зустріти неймовірне розмаїття в музичних жанрах.

У 2006 році розпочався серйозний творчий шлях співачки. І вже за 14 років її знає весь світ: Леді Гага стала володаркою 12 премій Греммі, 18 премій MTV, премії Золотий Глобус та Оскар.

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Спектр музичних жанрів теж вражає: співачка виконує танцювальну попмузику, у котрій з'єднались вплив Iron Maiden, Майкла Джексона, глем-року (Девід Боуї, Queen), диско, електро, R&B та ін. Її музичні альбоми розходяться по світу мільйонними тиражами, а пісні займають перші сходинки на найголовніших хіт-парадах країн. Музичні кліпи – це кожна окрема історія з неймовірними декораціями, сюжетними лініями та постановками.

Саме тому Showbiz 24 в день народження виконавиці пропонує до перегляду 10 найпопулярніших хітів з творчості співачки.

Lady Gaga – Bad Romance (2009) – 1, 3 мільярда переглядів

Lady Gaga – Paparazzi (2009) – 276 мільйонів переглядів

Lady Gaga – Poker Face (2009) – 844 мільйонів переглядів

Lady Gaga – Alejandro (2010) – 441 мільйон переглядів

Lady Gaga – Born This Way (2011) – 277 мільйонів переглядів

Lady Gaga ft. Beyonce – Telephone (2010) – 401 мільйон переглядів

Lady Gaga – Judas (2011) – 376 мільйонів переглядів

Lady Gaga – Yoü And I (2011) – 160 мільйонів переглядів

Lady Gaga – Applause (2013) – 379 мільйонів переглядів

Lady Gaga – Stupid Love (2020) – 136 мільйонів переглядів