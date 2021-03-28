Эпатажная американская певица Леди Гага празднует день рождения. 28 марта ей исполняется 35 лет. Бойфренд Майкл Полански поздравил любимую с юбилеем огромным букетом цветов, которым именинница похвасталась в сети.

Уже более месяца Леди Гага находится в Риме на съемках новой биографической драмы "Дом Гуччи", в которой играет с Адамом Драйвером. В Италии звезда отмечает и свой день рождения. Несмотря на то, что ее бойфренд Майкл Полански находится в Западном Голливуде, он нашел способ поздравить возлюбленную с 35-летием.

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Леди Гага показала подарок от бойфренда

Влиятельный IT-предприниматель передал избраннице огромный букет в плетеной корзине. Подарок настолько масштабный, что Леди Гага не смогла обхватить его руками. Букет белых нежных цветов установили посреди просторной гостиной.

Рядом с подарком бойфренда знаменитость позировала в комфортном домашнем образе – теплом розовом костюме в рубчик. Волосы она распустила и довершила одежду лаконичными блестящими серьгами. В подписи к фото именинница призналась, что успела соскучиться по любимому Майклу Полански и трем французским бульдогам.

Когда ваш бойфренд присылает вам все цветы Рима на ваш день рождения. Я люблю тебя, любимый. Я не могу дождаться, когда буду дома с тобой и нашими собаками, это все, что мне нужно,

– чувственно написала Леди Гага.

Добавим, пока Леди Гага снимается в новом фильме в Риме, неизвестные украли двух ее собак и подстрелили помощника. Инцидент произошел вечером 24 февраля, когда мужчина гулял по Западному Голливуду с тремя французскими бульдогами.

Уже через два дня собак вернули, а певица пообещала спасителям вознаграждение в размере пол миллиона долларов. Впоследствии помощник Леди Гаги пришел в себя и рассказал о нападении – неизвестные 4 раза выстрелили ему в грудь.