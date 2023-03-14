Леді Гага на Оскарі-2023 боролась за статуетку в номінації "Найкраща оригінальна пісня", хоч і не перемогла. На цьогорічній доріжці кольору шампанського артистка з'явилась в ефектному образі, одягнувши сукню від Versace.

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Образ Леді Гаги доповнювала лаконічна зачіска та макіяж у стилі нульових: чорна підводка очей та яскраво-червоні губи.



Леді Гага / Фото з інстаграму зірки

Але найбільше фанів здивував образ знаменитості на сцені Оскара. Леді Гага змила увесь макіяж та з'явилась перед публікою у темній футболці та порваних джинсах. Так артистка виконувала пісню Hold my hand, яка стала саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік".

Lady Gaga – Hold My Hand: дивіться відео онлайн

Що кажуть про Гагу в мережі

У мережі активно обговорюють два кардинально різних образи Леді Гаги, у яких вона з'явилась на Оскарі. Цікаво, що вона стала другою найбільш обговорюваною зіркою після кіноцеремонії. Хтось у захваті від ідеї артистки виступати без макіяжу та хвалять її за блискуче виконання:

"14 років кар'єри, а Леді Гага досі непередбачувана";

"Різносторонність Леді Гаги можна вивчати як науку";

"Її діапазон величезний";

"Леді Гага показала нам звичайну людину. Аж до потрісканих губ і відрослого коріння. Які часи настали".

Комусь не сподобався зовнішній вигляд артистки. Глядачі вважають, що співачці слід було краще подбати про себе. Також дехто стурбований вагою артистки – вважають, що вона занадто схудла.

"Леді Гага, а ти не подумала нанести бальзам для губ?";

"Чи все з тобою гаразд?".

Не обходиться і без жартів:

"Вибачте, як Леді Гага змогла так швидко зняти весь цей макіяж без жодних плям? Якщо я вмиваюся 5 разів, я все одно лягаю спати, як Джокер".

Як Леді Гага сприйняла поразку

Шанувальники не змогли не помітити момент, як Леді Гага відреагувала на оголошення переможця в номінації "Найкраща оригінальна пісня". Так, Оскар отримав трек Naatu Naatu з індійського блокбастера RRR. Але артистка не засмутилась, а навпаки – втішилась та підстрибнула з місця, аплодуючи лауреатам.

Багато людей могли пропустити це, але коли NaatuNaatu з RRR було оголошено переможцем, Леді Гага підскочила зі свого місця, щиро вдячна за їхню перемогу.