Леди Гага на Оскаре-2023 боролась за статуэтку в номинации "Лучшая оригинальная песня", хоть и не победила. На нынешней дорожке цвета шампанского артистка появилась в эффектном образе, надев платье от Versace.

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Образ Леди Гаги дополняла лаконичная прическа и макияж в нулевом стиле: черная подводка глаз и алые губы.



Леди Гага / Фото из инстаграма звезды

Но больше всего фанов удивил образ знаменитости на сцене Оскара. Леди Гага смыла весь макияж и предстала перед публикой в темной футболке и порванных джинсах. Так артистка исполняла песню Hold my hand, которая стала саундтреком к ленте "Топ Ган: Меверик".

Lady Gaga – Hold My Hand: смотрите видео онлайн

Что говорят о Гаге в сети

В сети активно обсуждают два кардинально разных образа Леди Гаги, в которых она появилась на Оскаре. Любопытно, что она стала второй наиболее обсуждаемой звездой после киноцеремонии. Кто-то в восторге от идеи артистки выступать без макияжа и хвалят ее за блестящее исполнение:

"14 лет карьеры, а Леди Гага до сих пор непредсказуема";

"Разносторонность Леди Гаги можно изучать как науку";

"Ее диапазон огромен";

"Леди Гага показала нам обычного человека. Вплоть до потрескавшихся губ и отросших корней. Какие времена наступили".

Кому-то не понравился внешний вид артистки. Зрители считают, что певице следовало лучше позаботиться о себе. Также некоторые озабочены весом артистки – считают, что она слишком похудела.

"Леди Гага, а ты не подумала нанести бальзам для губ?";

"Все ли с тобой хорошо?".

Не обходится и без шуток:

"Простите, как Леди Гага смогла так быстро снять весь этот макияж без пятен? Если я умываюсь 5 раз, я все равно ложусь спать, как Джокер".

Как Леди Гага восприняла поражение

Поклонники не смогли не заметить момент, как Леди Гага отреагировала на объявление победителя в номинации "Лучшая оригинальная песня". Да, Оскар получил трек Naatu Naatu из индийского блокбастера RRR. Но артистка не расстроилась, а наоборот – утешилась и подпрыгнула с места, аплодируя лауреатам.

Многие могли пропустить это, но когда NaatuNaatu из RRR было объявлено победителем, Леди Гага подпрыгнула со своего места, искренне благодарная за их победу.