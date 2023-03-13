Грандіозна подія, яку щороку нетерпляче чекає весь Голлівуд, відбулася в Лос-Анджелесі в ніч з 12 на 13 березня. Чимало зірок отримали бажані статуетки, а також насолодилися компанією колег.

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Ріанна виступила на Оскарі-2023

Серед зірок, які цього вечора виступили на сцені вручення Оскара, була Ріанна. Артистка виконала пісню Lift me up, що стала саундтреком до фільму "Чорна Пантера: Ваканда назавжди". Цей трек також був номінований як "Найкраща оригінальна пісня". А свій виступ Ріанна присвятила актору Чедвіку Боузману, який зіграв Чорну пантеру у першій частині стрічки. Актор боровся з онкологією і помер у 2020 році.

Зазначимо, це перший виступ Ріанни на Оскарі, а також вона вперше була номінована на цю престижну кінопремію.

Для виступу зірка обрала розкішний чорний костюм, верх якого був без рукавів і прикрашений стразами. Вбрання гарно підкреслило чималий округлий животик Ріанни. Волосся артистка розпустила і вклала назад, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на губах. Довершила сценічний аутфіт довгими шкіряними рукавичками та розкішними прикрасами.

Зазначимо, у лютому Ріанна вперше за 5 років вийшла на сцену. Тоді вона виконала найвідоміші хіти на Супербоулі-2023. Після цього артистка опинилася в центрі уваги. За особистим і творчим життям у багаторазової володарки Греммі з багатомільйонною інстаграм-аудиторією не знайшлося часу навіть на Stand With Ukraine у сторіс. Ріанна досі ніяк не підтримала Україну.