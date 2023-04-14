Байден призначив Леді Гагу співголовою президентського комітету з питань культури

Президент США Джо Байден призначив співачку Леді Гагу співголовою президентського комітету з питань культури та мистецтва. Крім неї, на цю посаду також призначили американського продюсера Брюса Коена.

Зазначимо, що комітет з культури та мистецтва консультує президента та глав інших відомств щодо питань культурної політики. Його було створено у 1982 році.

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Леді Гага (справжнє ім'я – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) стала однієї з найвідоміших співачок світу, бо продала понад 170 мільйонів своїх платівок, а також виграла 13 премій "Греммі".



Співачка Леді Гага / Фото з соцмереж

Тож, тепер вона представлятиме Комітет з культури та мистецтва США. На такий крок пішли, бо багато хто вважає, що в США гуманітарні науки стали непопулярними, бо різко скоротився набір до вишів та фінансова підтримка наукових досліджень.

Крім Леді Гаги, співголовою комітету також є Брюс Коен.



Кінопродюсер Брюс Коен / Фото NBC

Також членами комітету стали ще близько 20 відомих культурних діячів. Серед них Джон Батіст, Шонда Раймс, Дженніфер Гарнер та Анна Дівер Сміт.

Нагадаємо, що Леді Гага на концерті у Лас-Вегасі згадала про війну в Україні. Після кількох слів про власну допомогу постраждалим зірка заявила, що росіянам варто було б арештувати її під час концерту в Росії, проте вони "як були тупі, так і залишилися".

Леді Гага і раніше підтримувала Україну. На церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 вона вразила щемливими словами підтримки України. Співачка зазначила, що молиться за Україну і за те, щоб наші серця не були розбитими.