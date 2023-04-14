Отметим, что комитет по культуре и искусству консультирует президента и главы других ведомств по вопросам культурной политики. Он был создан в 1982 году.

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Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джоан Анджелина Джерманотта) стала одной из самых известных певиц мира, потому что продала более 170 миллионов своих пластинок, а также выиграла 13 премий "Грэмми".



Певица Леди Гага / Фото из соцсетей

Итак, теперь она будет представлять Комитет по культуре и искусству США. Кроме Леди Гаги, сопредседателем комитета также Брюс Коэн.

На такой шаг пошли, потому что многие считают, что в США гуманитарные науки стали непопулярными, потому что резко сократился набор в вузы и финансовая поддержка научных исследований.



Кинопродюсер Брюс Коэн / Фото NBC

Также членами комитета стали еще около 20 известных деятелей культуры. Среди них Джон Батист, Шонда Раймс, Дженнифер Гарнер и Анна Дивер Смит.

Напомним, что Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе вспомнила о войне в Украине. После нескольких слов о помощи пострадавшим звезда заявила, что россиянам стоило бы арестовать ее во время концерта в России, однако они "как были тупые, так и остались".

Леди Гага по-прежнему поддерживала Украину. На церемонии вручения наград SAG Awards 2022 она поразила щемящими словами поддержки Украины. Певица отметила, что молится за Украину и за то, чтобы наши сердца не были разбиты.