Довгоочікувана інавгурація Джозефа Байдена відбудеться вже сьогодні, 20 січня. Незважаючи на менш скромне святкування на противагу минулим рокам, зірки на заході все ж виступатимуть. Дженніфер Лопес та Леді Гага вже готуються до події.

Які зірки прибули у Вашингтон

Леді Гага

Відомо, що володарка Греммі Леді Гага виконає на інавгурації Байдена національний гім США. Впродовж усієї виборчої кампанії вона підтримувала кандидата від Демократичної партії та раділа, коли її фаворита обрали президентом. Артистка вже прибула у Вашингтон на інавгурацію та опублікувала фото з Капітолію.

До слова Гімн від Леді Гаги та шоу від Дженніфер Лопес: якою буде інавгурація Джо Байдена



Леді Гага в Капітолію перед інавгурацією Байдена / Фото з інстаграму Леді Гаги

На ньому вона зображена у білому кейпі, штанах та водолазці, а також у черевиках на високих платформах та з цікавою зачіскою, яку раніше часто робила собі Юлія Тимошенко. На її обличчі була захисна медична маска білого кольору та трендовий широкий ланцюг на шиї. Зірка молилась перед важливою подією та просила у Бога, щоб день інавгурації пройшов радісно та мирно.

Я молюсь, що завтра був мирний день для усіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху. День, коли ми мріємо про радість в нашій країні. Ненасильницька мрія. Мрія, яка гарантує безпеку для наших душ. З любов'ю, з Капітолію,

– написала в мережі Леді Гага.

Зірку також запримітили разом з її бойфрендом Майклом Поланскі, з яким вона йшла за руку. Жінка також залюбки поспілкувалась з нацгвардійцями, які охороняють Капітолій від ймовірних заворушень.

Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес також прибула у Вашингтон та вже опублікувала декілька фото у своєму інстаграмі. Відомо, що вона виступить з номером на інавгурації новообраного президента, проте що це буде за виступ – невідомо. Для прибуття у столицю США Джей Ло обрала стильний look сірого кольору, обравши речі з колекції осінь-зима 2020 Альберти Ферретті. Він складався із штанів, з'єднаних із чобітьми, сірої кофти та довгого пальта. Її образ завершували капелюх, маленька сумочка вишневого кольору і такі ж сонцезахисні окуляри. Зірка позувала поруч із приватним літаком.



Дженніфер Лопес перед відправленням у Вашингтон / Фото з інстаграму Джей Ло

Після прибуття у Вашингтон Джей Ло змінила образ, надавши перевагу білій кофті та костюму з трендовим принтом "гусяча лапка". Для захисту в час пандемії вона одягнула чорну маску. Жінка радо фотографувалась з нацгвардійцями, а також сиділа на сходах Капітолію разом зі своєю командою.



Дженніфер Лопес зі своєю командою біля Капітолію / Фото з інстаграму Джей Ло

Відомо, що на події також повинен бути присутнім актор Том Генкс, оскільки він став ведучим спеціальної програми на інавгурації, проте чоловік не публікував ще жодних фото з Вашингтону.

24 канал транслюватиме інавгурацію Байдена, тому за нею ви можете спостерігати тут: