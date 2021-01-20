Долгожданная инаугурация Джозефа Байдена состоится уже сегодня, 20 января. Несмотря на менее скромное празднование в противовес прошлым годам, звезды на мероприятии все же будут выступать. Дженнифер Лопес и Леди Гага уже готовятся к событию.

Какие звезды прибыли в Вашингтон

Леди Гага

Известно, что обладательница Грэмми Леди Гага исполнит на инаугурации Байдена национальный гимн США. На протяжении всей избирательной кампании она поддерживала кандидата от Демократической партии и радовалась, когда ее фаворита избрали президентом. Артистка уже прибыла в Вашингтон на инаугурацию и опубликовала фото из Капитолия.

К слову Гимн от Леди Гаги и шоу от Дженнифер Лопес: какой будет инаугурация Джо Байдена



Леди Гага в Капитолии перед инаугурацией Байдена / Фото из инстаграма Леди Гаги

На нем она изображена в белом кейпе, брюках и водолазке, а также в ботинках на высоких платформах и с интересной прической, которую раньше часто делала себе Юлия Тимошенко. На ее лице была защитная медицинская маска белого цвета и трендовая широкая цепь на шее. Звезда молилась перед важным событием и просила у Бога, чтобы день инаугурации прошел радостно и мирно.

Я молюсь, чтобы завтра был мирный день для всех американцев. День любви, а не ненависти. День принятия, а не страха. День, когда мы мечтаем о радости в нашей стране. Ненасильственная мечта. Мечта, которая гарантирует безопасность для наших душ. С любовью, из Капитолия,

– написала в сети Леди Гага.

Звезду также заприметили вместе с ее бойфрендом Майклом Полански, с которым она шла за руку. Женщина также охотно пообщалась с нацгвардейцами, которые охраняют Капитолий от вероятных беспорядков.

Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес также прибыла в Вашингтон и уже опубликовала несколько фото в своем инстаграме. Известно, что она выступит с номером на инаугурации новоизбранного президента, однако что это будет за выступление – неизвестно. Для прибытия в столицу США Джей Ло выбрала стильный look серого цвета, надев вещи из коллекции осень-зима 2020 Альберты Ферретти. Он состоял из брюк, соединенных с сапогами, серой кофты и длинного пальто. Ее образ завершали шляпа, маленькая сумочка вишневого цвета и такие же солнцезащитные очки. Звезда позировала рядом с частным самолетом.



Дженнифер Лопес перед отправкой в Вашингтон / Фото из инстаграма Джей Ло

По прибытии в Вашингтон Джей Ло изменила образ, отдав предпочтение белой кофте и костюму с трендовым принтом "гусиная лапка". Для защиты во время пандемии она надела черную маску. Женщина радушно фотографировалась с нацгвардейцами, а также сидела на ступеньках Капитолия вместе со своей командой.



Дженнифер Лопес со своей командой возле Капитолия / Фото из инстаграма Джей Ло

Известно, что на событии также должен присутствовать актер Том Хэнкс, поскольку он стал ведущим специальной программы на инаугурации, однако мужчина не публиковал еще никаких фото из Вашингтона.

24 канал будет транслировать инаугурацию Байдена, поэтому за ней вы можете наблюдать здесь: