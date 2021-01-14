Том Генкс стане ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації Байдена
Популярний американський актор Том Генкс стане частиною довгоочікуваної інавгурації новообраного президента США Джо Байдена. Він буде ведучим спеціальної програми.
Вже за лічені дні відбудеться довгоочікувана інавгурація демократа Джо Байдена. З цієї нагоди покажуть спеціальний випуск шоу Celebrating America. Про це йдеться на сайті видання Mediaite.
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Спецвипуск транслюватимуть в прайм-тайм на багатьох американських телеканалах, серед яких ABC, NBC, CBS і CNN. Також шоу можна буде переглянути на стрімінгових сервісах Amazon Prime Video та DirecTV.
Ведучим спеціального випуску стане відомий актор, який один із перших серед знаменитостей, перехворів коронавірусом, Том Генкс.
На шоу також завітають такі виконавці, як Джастін Тімберлейк, Bon Jovi та Демі Ловато. Вони порадують глядачів своїм виступом, а також підтримають Джо Байдена, привітають його із обранням на посаду глави держави.
Сам Джо Байден разом із Камалою Гарріс з'явиться на шоу на 90-ій хвилині.
Нагадаємо, інавгурація президента США відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Оскільки у світі досі активно поширюється коронавірусна інфекція, то церемонія проходитиме у незвичному форматі.
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