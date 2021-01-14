Популярний американський актор Том Генкс стане частиною довгоочікуваної інавгурації новообраного президента США Джо Байдена. Він буде ведучим спеціальної програми.

Вже за лічені дні відбудеться довгоочікувана інавгурація демократа Джо Байдена. З цієї нагоди покажуть спеціальний випуск шоу Celebrating America. Про це йдеться на сайті видання Mediaite.

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