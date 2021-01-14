На 20 січня у Вашингтоні запланована інавгурація обраного президента США Джо Байдена. Окрім впливових американських політиків гостями церемонії стануть зірки Голлівуду. Так, попікона Леді Гага виконає національний гімн, а Дженніфер Лопес покаже запальне шоу.

78-річний Джо Байден обраний 46-им президентом США і вже 20 січня замінить на посту глави держави Дональда Трампа. Зараз у Вашингтоні триває підготовка до церемонії інавгурації. Відомо, що захід відвідають Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш-молодший разом з колишніми першими леді. Як інформує CNN, гостями стануть знаменитості Леді Гага та Дженніфер Лопес.

Цікаво Том Генкс стане ведучим спеціальної програми з нагоди інавгурації Байдена

Інавгурація Джо Байдена

Раніше стало відомо, що оскароносний актор Том Генкс буде ведучим спеціального випуску шоу Celebrating America, присвяченого інавгурація демократа Джо Байдена. До нього долучаться не лише новообраний президент США з Камалою Гарріс, а й голлівудські зірки – Джастін Тімберлейк, Bon Jovi та Демі Ловато.

У той час Леді Гага також отримала почесну роль. Співачка та багаторазова володарка Греммі виконає національний гімн Америки. Натомість легендарна Дженніфер Лопес покаже запальне музичне шоу. Однак наразі невідомо, з якими хітами артистка вражатиме публіку. Як пояснили представники команди Джо Байдена, зірок обрали невипадково. Леді Гага відома на весь світ захистом прав ЛГБТ-спільноти, а Джей Ло – активною позицією під час пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, обидві артистки відкрито агітували за Джо Байдена. Дженніфер Лопес закликала американців голосувати за демократа, тоді як Леді Гага долучилась президентської виборчої кампанії та називала Байдена другом.

"Джо Байдене, Камало Гарріс та американський народе, ви подарували світові один з найбільших проявів доброти та сміливості, яке коли-небудь бачило людство. Бажаю любові нашому новому головнокомандуючому та першій жінці віце-президенту!" – писала Леді Гага після перемоги Джо Байдена.