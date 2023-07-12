Напомним, что Камиллу короновали 6 мая вместе с королем Чарльзом III в Вестминстерском аббатстве. Тогда в сети шутили над "двойниками" королевы, которые действительно выглядели похожими на нее.

Интересно Есть "скелеты в шкафу": кто такая королева-консорт Камилла и что изменится после ее коронации

Сама Камилла часто очаровывает своими образами. Примечательно, что ее любимый цвет – синий. В то же время ее дочь Лаура имеет несколько худший вкус по поводу стиля. За нее часто критикуют, хоть она и пытается иногда повторять образы мамы-королевы.

Что не так со стилем дочери Камиллы

45-летняя дочь королевы Лаура Лопес не очень публичная личность. Однако иногда она выходит на публику или важные события. Как правило, когда сопровождает свою мать на разных мероприятиях.

Стилисты отмечают, что 45-летняя Лаура Лопес часто носит платья, почти идентичные нарядам ее 75-летней матери и тоже любит "королевский синий" цвет.



Королева Камилла с дочерью Лаурой / Фото из соцсетей

В частности, эксперт Лерой Докинс считает, что дочь Камиллы берет пример со своей матери. По его словам, стиль Лауры можно охарактеризовать как очень британский для высшего класса, в частности шляпы с наклоном, легкие платья и туфли-лодочки, летние пальто поверх платьев-футляров и широкополые шляпы. Однако все это довольно устаревшее.



Дочь Камиллы повторит ее образы / Фото из соцсетей

Другие эксперты тоже считают, что Лаура могла бы одеваться в соответствии со своим возрастом. В частности, женщине следует брать пример с принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, стиль которой кардинально отличается от всего, что носит дочь Камиллы.

Но, с другой стороны, дети королевы Камиллы не очень публичные особы. Возможно, стиль Лауры может указывать на то, что она хочет держаться подальше от внимания. Ведь ее мать теперь королева Англии.



Лаура Лопес / Фото из соцсетей

Напомним, ранее мы рассказывали, что королева Камилла повторила образ, который надевал на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. На конской гонке она надела бледно-розовое платье-пальто от Anna Valentine.