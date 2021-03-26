Одна з найпопулярніших італійських блогерок К'яра Ферраньї після пологів повернулася додому. Вона показала серію миловидних кадрів, де позує разом із коханим, сином і донькою. Зворушливим є момент знайомства Лео з маленькою Вікторією.

К'яра Ферраньї і репер Fedez 23 березня вдруге стали батьками. Зіркове подружжя з нетерпінням чекало на знайомство зі своєю крихіткою і тепер вони всі разом насолоджуються часом, який проводять вдома.

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Знайомство сина Феранньї з сестричкою

До приїзду К'яри та Вікторії будинок прикрасили кольоровими кульками. Лео вперше побачив сестричку саме після її приїзду додому. Він підготував для маленької Вікторії листівку, зроблену власноруч. Такий подарунок неабияк розчулив зіркову матусю.

Також будинок прикрасили красивими квітами. Так крихітку вітали вдома. Тепер знамениті батьки насолоджуються часом, який проводять не лише з первістком, а й з маленькою принцесою. На обличчях К'яри та Fedez без упину сяють усмішки.

Наше нове життя в сім'ї з чотирьох осіб щойно розпочалося. Ласкаво просимо додому, Вікторіє,

– з ніжністю написала Ферраньї в публікації.

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Друга вагітність К'яри Ферраньї