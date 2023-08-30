24 Канал подготовил подборку о звездах, которые развелись в течение последних трех месяцев. Похоже, что лето испытало на крепость многие пары.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин

Звездные супруги начали отношения еще на проекте "Холостяк-9", а женились в 2020 году. Квиткова и Добрынин прожили в браке 3 года и стали родителями замечательного мальчика Льва.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из соцсетей

Однако уже зимой в этом году Даша сообщила, что она и Никита больше не живут вместе. Причина разрыва до сих пор неизвестна. В сети ходили слухи об изменах, однако пара опровергла их. Уже 19 июня супруги объявили о разводе.

С сегодняшнего дня наша история официально имеет только одно продолжение – отцовство самого прекрасного мальчика,

– написала она.

Пара еще несколько недель судилась. Оказывается, Квиткова делила имущество с Добрыниным, которое они нажили в браке. Весь судебный процесс официально завершился 15 августа.

Даниэль Салем и Мария

Летом Даниэль Салем, сейчас воюющий в рядах ВСУ, объявил о разводе с женой Марией. Звездная пара состояла в браке около 17 лет. У них есть дочь Санта-Луна, сейчас ей 8 лет.



Даниэль Салем с женой Марией / Фото из соцсетей

Оказывается, о разводе супруги задумывались давно. Салем признался, что он и Марина поняли это еще до начала полномасштабного вторжения.

По его словам, заявление было подано, но пара все поставила на паузу из-за войны. А уже в июне они начали процесс развода. Артист добавил, что он с Мариной очень ревнивые люди. По его мнению, это могло бы стать одной из причин разрыва.

Сергей Жадан и Ирина Куницына

Украинский писатель и певец Сергей Жадан 29 июня официально расстался со своей второй женой Ириной Куницыной. Оказывается, супруги уже давно не живут семейной жизнью.

Сергей и Ирина были вместе 15 лет и имеют общую дочь Марию.



Сергей Жадан с Ириной Куницыной и дочерью / Фото Дмитрия Чирика

Интересно, что в сети ходят слухи, Сергей Жадан сейчас находится в отношениях с певицей Кристиной Соловий. Пару впервые увидели вместе весной. Они часто снимают видео и выступают вместе.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева

Эксучастник группы Quest Pistols Антон Савлепов расстался с супругой, россиянкой Ириной Горбачевой. Пара поженилась только в июле 2021 года, а теперь их судьбы разошлись.

Когда именно пара прекратила отношения – неизвестно, однако в июне российская актриса подтвердила слухи о разводе с певцом.



Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото из соцсетей

Добавим, что родившаяся в Мариуполе Ирина Горбачева сейчас поддерживает войну против Украины. Она поддерживает "русскую культуру" и хвастается русскими фильмами. В то же время Антон Савлепов перешел на украинский язык после 24 февраля 2022 года.

София Вергара и Джо Манганьелло

Известная актриса, модель и судья американского шоу талантов София Вергара расстается с мужем, актером Джо Манганьелло. Супруги прожили в браке 7 лет.



София Вергара и Джо Манганьелло / Фото из соцсетей

В июле звездная пара сделала совместное официальное заявление о разводе. Они сообщили, что для них это было сложное решение. Причины разрыва супругов неизвестны.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

В конце августа американскую прессу облетели новости о том, что влюбленные расходятся. Сэм Асгари подал на развод из-за "непримиримых разногласий". Некоторые СМИ пишут об измене певицы.

Добавим, что Бритни Спирс и Сэм Асгари были в браке чуть больше года. В канун свадьбы они заключили брачный контракт, согласно которому мужчина не должен получить денег от звезды.



Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото из инстаграммы певицы

Рики Мартин и Джван Йосеф

Певец разводится с мужем после шести лет брака. Причину разрыва звезды не сообщили. Добавим, что пара познакомилась в инстаграмме, а в 2017 году Рики Мартин и Джван Йосеф поженились.



Рики Мартин и Джван Йосеф / Фото из соцсетей

Вскоре у них появилась дочь и сын от суррогатной матери. Также Рики Мартин воспитывает сыновей-близнецов, родившихся благодаря суррогатной матери. Пара хочет сохранить хорошие отношения, чтобы в дальнейшем вместе воспитывать детей.