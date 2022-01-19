Купила два автомобілі та будинок: Софія Стужук розсекретила місячний заробіток

Українська блогерка Софія Стужук розповіла про свій заробіток. Вона зізналась, що у місяць може отримувати від 20 до 200 тисяч доларів.

За відомою блогеркою Софією Стужук стежать понад 5,6 мільйона фанів. Днями вона поспілкувалась з шанувальниками та відповіла, скільки заробляє на місяць.

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Скільки заробляє Софія Стужук на місяць

Фінанси блогерки залежать насамперед від її старань. Та заробляє вона завдяки блогу, інтеграціям, своїм двом онлайн-магазинам зі спортивним одягом та косметикою та пасивному бізнесу. У місяць вона отримує від 20 до 200 тисяч доларів (приблизно від 570 тисяч до 5,6 мільйона гривень).

Залежить від того, скільки стараюся. Можу 20 тисяч доларів на місяць заробити, а можу і 200. Але, якщо чесно, останнім часом просіла дуже-дуже сильно, тому що розслабилася. Час, блін, брати себе в руки,

– поділилась блогерка.

Софія Стужук додала, що вона самостійно придбала два автомобілі та будинок.

"Будинок мій придбаний, Ягуар мій придбаний, Тойоту отримала від компанії, Мерседес придбала та подарувала мамі. В кредит ніколи нічого не брала і не люблю таке. Всі авто нові з салону, не б/у. Будинок теж новий", – заявила блогерка.



Софія Стужук про свій заробіток / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, не тільки блогери, але й зірки заробляють на інстаграмі. На своїх сторінках вони часто публікують рекламні інтеграції.