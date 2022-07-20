Відома українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що знову пережила зраду. Вона поділилась відчуттями та емоціями.

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Ксенія Мішина розповіла про зраду

Акторка поділилась, що через стрес кожен показує себе з нового боку. Близька людина Ксенії натомість показалась з не найкращої сторони.

Останній тиждень життя неначе перевіряє мене на міцність. А мені все хочеться запитати, може, досить? Такий сильний стрес, який ми переживаємо зараз, на всіх відображається по-різному і, на жаль, деякі не проходять випробування. Вивертають назовні свої найслабші сторони і опускаються просто нижче плінтуса,

– зізналась зірка.

Ксенія Мішина не вдавалась у деталі, але зізналась, що не всі виправдовують її довіру.

"У моєму житті вже траплялися зради. Раніше я думала, що це зі мною щось не так. Як же добре нарешті усвідомити, що іноді люди роблять, тому що це вони такі, а ти не маєш до цього жодного стосунку. Що ж, добре, урок пройдено! Попри те, що все ще іноді боляче усвідомлювати, що довіра, яку ти даруєш комусь, чи то близький, чи то співробітник, чи друг – не для всіх однакова цінність".

Ксенія Мішина про зраду / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, акторка зізнавалась, що у перші дні війни спілкувалась з колишнім Олександром Еллертом. До того ж у цей період з'явився батько Платона – сина Ксенії Мішиної. Зірка інтригуюче заявила, що це неймовірна історія, але "зараз усе це дуже обережно, тонко".