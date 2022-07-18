Менш як два тижні тому Ксенія Мішина повернулася до Києва з Бельгії, де жила й знімалася останні два місяці. Вона заїхала у квартиру, яку орендувала до війни, адже її власне житло досі будується. Зірка навіть не знає, на якій воно стадії.

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Що з новою квартирою Ксенії Мішиної в Києві

Нещодавно, коли я була ще в Бельгії, мені писали, що все нормально, продовжують будівництво. Мені здається, що це неправда. Я поки що не заїжджала, не цікавилася цією інформацією. Сказали, що наприкінці літа вони повинні віддати ключі, але подивимося,

– зізналася акторка.

Нагадаємо, у січні Мішина зізналася, що придбала квартиру в Києві, хоча могла собі дозволити будинок за містом. Вона обрала 4-кімнатну оселю в ЖК на Лівому березі й навіть встигла розробити дизайн, спроектувати головне місце – медитаційний куточок.

Мішина про повернення в Україну

У Києві Ксенія Мішина не була з 24 лютого, тож лише днями на власні очі побачила перші залишки війни – розгромлені будинки, заправки. На все це вона дивилася зі сльозами, їй було сумно, страшно, але в підсумку зірка щаслива, що нарешті вдома.

"Заїхавши в Київ, я зрозуміла, наскільки я люблю це місто. Який він красивий, величезний, гарний. Коли я зайшла до своєї квартири, сіла на свій диван і зрозуміла, як я люблю свою квартиру, наскільки сильно я сумувала. Платон був такий радісний, щось робив, ми трохи прибирали. Я зрозуміла, наскільки я хочу ось тут бути і як сильно хочу, щоб усе закінчилося, і все було так, як було раніше й ще краще", – поділилася акторка.

Я дуже люблю свій дім, я дуже люблю свою країну. Я кожного дня насолоджуюся,

– додала вона.

Ба більше, без діла в Києві Мішина не сидить. За лічені дні вона встигла зустрітися з колегами на кінофестивалі короткометражок, пообідати з режисерами та сходити на виставу "Калігула".