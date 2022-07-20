Известная украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что снова пережила измену. Она поделилась ощущениями и эмоциями.

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Ксения Мишина рассказала об измене

Актриса поделилась, что из-за стресса каждый показывает себя с новой стороны. Близкий человек Ксении показался с не лучшей стороны.

Последняя неделя жизни как будто проверяет меня на прочность. А мне все хочется спросить, может, хватит? Такой сильный стресс, который мы переживаем сейчас, на всех отражается по-разному и, к сожалению, некоторые не проходят испытания. Выворачивают наружу свои самые слабые стороны и опускаются прямо ниже плинтуса,

– призналась звезда.

Ксения Мишина не вдавалась в детали, но призналась, что не все оправдывают ее доверие.

"В моей жизни уже случались измены. Раньше я думала, что это со мной что-то не так. Как хорошо наконец-то осознать, что иногда люди делают, потому что это они такие, а ты не имеешь к этому никакого отношения. Что ж, хорошо, урок пройден! Несмотря на то, что все еще иногда больно осознавать, что доверие, которое ты даришь кому-то, близок ли, сотрудник, или друг – не для всех одинаковая ценность".

Ксения Мишина об измене / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, актриса признавалась, что в первые дни войны общалась с бывшим Александром Эллертом. К тому же в этот период появился отец Платона – сына Ксении Мишиной. Звезда интригующе заявила, что это невероятная история, но "сейчас все это очень осторожно, тонко".