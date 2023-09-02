Ксенію Мішину розкритикували за сміливий образ на шкільну лінійку сина: реакція акторки

Ксенія Мішина відвела сина до школи. Але підписники зірки розкритикували її образ на 1 вересня. Акторка не засмутилася і відповіла хейтерам.

Ксенія Мішина, як і багато інших зіркових батьків, відвідала шкільне свято. Її син навчається у приватній Креативній міжнародній школі у Києві.

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Мішину розкритикували за образ

На лінійку Ксенія Мішина обрала доволі сміливе вбрання, яке викликало суперечки. Акторка одягла широкі штани та чорний короткий топ, завдяки чому оголила прес.



Ксенія Мішина відвела сина до школи / Фото з її інстаграму

У коментарях під фото підписники активно обговорюють зовнішній вигляд Мішиної.

Так, одна підписниця запитала, чи справді вона "з голим животом пішла на 1 вересня до школи". Ксенія на це відповіла, що розриває шаблони.



Ксенія Мішина відповіла на критику / Скриншот з коментарів

Інша користувачка зазначила, що в школах є дрес-код.

"Ви як наче забули переодягтись після спортзалу або щось типу того. А що було б якби учителі так ходили у школу?", – написала вона.

Мішина відповіла їй, що в такому випадку вона б поаплодувала вчителям.



Ксенія Мішина відповіла на критику / Скриншот з коментарів

Інші хейтери теж написали обурливі коментарі:

"Ну і образ матусі до дитини в школу".

"Одягати можна все, що подобається, але цей образ недоречний до події".

"Дуже гарна фігура, прес, але в школу таке – це просто неповага. Наплювали на всіх".

"Мішина скрізь хоче показати свій оголений живіт, аж смішно".

Водночас багато шанувальників заступилися за акторку. Вони зазначили, що вона – доросла жінка, тож може одягнути будь-що. Фани написали Ксенії приємні слова підтримки:

"Її фігура дозволяє одягати те, що вона вважає за потрібне".

"Мішина не гола, виглядає естетично, не вульгарно. Думаю, що такий аутфіт пасує і для 1 вересня!"

"Дуже гарна з сином! Не слухайте цих "динозаврів".

"Я обожнюю ваш смак. Ви з сином прекрасні".

"Дуже крута стильна мамочка… Що за совкові стандарти з'явилися у людей? Хочуть, щоб паранджу в школу одягали".

"Красива! Якщо є, що показати, то чому б і ні!"

Ксенію Мішину критикують не вперше