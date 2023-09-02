Ксения Мишина, как и многие других звездные родители, посетила школьный праздник. Ее сын учится в частной творческой международной школе в Киеве.
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Мишину раскритиковали за образ
На линейку Ксения Мишина выбрала довольно смелый наряд, который вызвал споры. Актриса одела широкие брюки и черный короткий топ, благодаря чему обнажила пресс.
Ксения Мишина отвела сына в школу / Фото с ее инстаграммы
В комментариях под фото подписчики активно обсуждают внешний вид Мишиной.
Так, одна подписница спросила, действительно ли она "с голым животом пошла на 1 сентября в школу". Ксения на это ответила, что разрывает шаблоны.
Ксения Мишина ответила на критику / Скриншот из комментариев
Другая пользователь отметила, что в школах есть дресс-код.
"Вы как будто забыли переодеться после спортзала или что-то типа того. А что было бы учителя так ходили в школу?", – написала она.
Мишина ответила ей, что в таком случае она бы поаплодировала учителям.
Ксения Мишина ответила на критику / Скриншот из комментариев
Другие хейтеры тоже написали возмутительные комментарии:
- "Ну и образ мамочки к ребенку в школу".
- "Одевать можно все, что нравится, но этот образ неуместен к событию".
- "Очень хорошая фигура, пресс, но в школу такое – это просто неуважение. Наплевали на всех".
- "Мишина везде хочет показать свой обнаженный живот, аж смешно".
В то же время многие поклонники вступились за актрису. Они отметили, что она – взрослая женщина, поэтому может одеть что угодно. Фаны написали Ксении приятные слова поддержки:
- "Ее фигура позволяет одевать то, что она считает нужным".
- "Мишина не голая, выглядит эстетично, не пошло. Думаю, что такой аутфит подходит и для 1 сентября!"
- "Очень хороша с сыном! Не слушайте этих "динозавров".
- "Я обожаю ваш вкус. Вы с сыном прекрасны".
- "Очень крутая стильная мамочка… Что за совковые стандарты появились у людей? Хотят, чтобы паранджу в школу одевали".
- "Красивая! Если есть, что показать, то почему бы и нет!"
Ксению Мишину критикуют не впервые
- Актриса часто публикует гламурные и откровенные фото, но получает критику в ответ. После похудения на 9 килограммов она похвасталась результатами, но ее захехтали за якобы слишком худое тело.
- Недавно актриса находилась на отдыха в Египте и поделилась в инстаграмме несколькими кадрами. Но это только разозлило украинцев, они осудили Мишину за лакшеры-фото.
- А до этого Ксению Мишину критиковали за гламурную фотосессию во Франции. Тогда актрисе напоминали, что не стоит кичиться красивой жизнью во время войны.