Ксенії Мішиній стало "соромно" через висловлювання Світлани Лободи про війну проти України

Співачка Світлана Лобода днями записала відео, в якому плакала через війну в Україні, однак не звинуватила в цьому агресора – Росію. Через це Ксенія Мішина засоромила співачку.

У своєму відеозверненні Світлана Лобода розплакалась через те, що її близькі та рідні залишилися в Україні та страждають через обстріли Києва. Однак вона не згадала, хто саме винний в обстрілах мирних жителів й не наважилась визнати, хто є агресором.

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Ксенія Мішина засудила Лободу

Про це відеозвернення лаконічно висловилась українська акторка Ксенія Мішина. Зірка засудила такі неоднозначні висловлювання.

Нещодавно ми знімали "Ліпсінк батл" і я тебе пародіювала. Зараз мені соромно,

– написала зірка в інстаграм-сторіз.



Мішина засудила Лободу / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Ксенія Мішина також коментувала дії Президента України Володимира Зеленського. Вона назвала його найсміливішим лідером та захопилась тим, що Зеленський постійно включений у захист держави.

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