Фотосесія відбулась біля водойми та піску, а пара була одягнена у чорну та білу сорочки. У Ксенії було мокре волосся та ледь помітний макіяж. Пара багато цілувалась та обіймалась і на деяких кадрах зірка навіть оголила власні груди, прикривши їх руками. Судячи з кадрів бекстейджу, фотосесія вийшла дуже гарячою.

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У дописі під відео з ліричною піснею Мішина порушила тему гумору у стосунках. Вона переконана, що це – невід'ємна частина спільного життя з коханою людиною.

Стосунки із Сашком показали мені ще один плюс почуття гумору. Це як психотерапевтична сесія під час складних періодів, коли потрібно вийти з емоційного стану, щоб не вбити один одного. Гарний жарт працює як запобіжник: бам – і ти вже усміхаєшся, а не плануєш вбити партнера,

– пожартувала Ксенія.

"Я щиро люблю посміятися, та напевно не існує людей, які не люблять сміх, просто деякі його собі не дозволяють. Тому народ, смійтеся на здоров'я, смішіть своїх близьких і не бійтеся бути смішними, це не так страшно", – порекомендувала зірка.

Реакція мережі

Попри еротичні моменти у відео, ролик дуже "зайшов" фанатам Ксенії:

"Красиві, закохані, щасливі";

"Еллерт і Ксенія – найкрасивіша пара в світі";

"З тим, з ким щиро смієшся – хочеться жити";

"Які ви круті! Дивитися на вас – одна насолода. Най-най";

"Боже, дякую що послав Ксюші Сашу, а Саші – Ксюшу! Бажаю вам пронести цю любов через все життя, успіхів у роботі, здоров'я і звичайно ж дітей!";

"Які ви ніжні. Любіть один одного завжди";

"Неймовірно красиве і чуттєве відео!"

Варто додати, що це вже не перша еротична зйомка у Ксенії та Олександра. Під час відпочинку на Домінікані цього року пара теж влаштувала еротичну фотосесію в океані.