Фотосессия состоялась возле водоема и песка, а пара была одета в черную и белую рубашки. У Ксении были мокрые волосы и едва заметный макияж. Пара много целовалась и обнималась и на некоторых кадрах звезда даже обнажила собственную грудь, прикрыв ее руками. Судя по кадрам бэкстейджа, фотосессия получилась очень горячей.

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В заметке под видео с лирической песней Мишина подняла тему юмора в отношениях. Она убеждена, что это – неотъемлемая часть совместной жизни с любимым человеком.

Отношения с Сашей показали мне еще один плюс чувства юмора. Это как психотерапевтическая сессия во время сложных периодов, когда нужно выйти из эмоционального состояния, чтобы не убить друг друга. Хорошая шутка работает как предохранитель: бам – и ты уже улыбаешься, а не планируешь убить партнера,

– пошутила Ксения.

"Я искренне люблю посмеяться, и наверняка не существует людей, которые не любят смех, просто некоторые его себе не позволяют. Поэтому народ, смейтесь на здоровье, смешите своих близких и не бойтесь быть смешными, это не так страшно", – порекомендовала звезда.

Реакция сети

Несмотря на эротические моменты в видео, ролик очень "зашел" фанатам Ксении:

"Красивые, влюбленные, счастливые";

"Эллерт и Ксения – самая красивая пара в мире";

"С тем, с кем искренне смеешься – хочется жить";

"Какие вы крутые! Смотреть на вас – одно удовольствие. Самые-самые";

"Боже, спасибо что послал Ксюше Сашу, а Саше – Ксюшу желаю вам пронести эту любовь через всю жизнь, успехов в работе, здоровья и конечно же детей!";

"Какие вы нежные. Любите друг друга всегда";

"Невероятно красивое и чувственное видео!"

Стоит добавить, что это уже не первая эротическая съемка у Ксении и Александра. Во время отдыха на Доминикане в этом году пара тоже устроила эротическую фотосессию в океане.