Героїня романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина та її коханий Олександр Еллерт відпочивали в Домінікані. Там пара зробила декілька пікантних кадрів в океані, де Ксенія показала оголені груди.

Ксенія та Олександр напередодні Дня закоханих мали відпустку в Домінікані. Там пара ніжилася на сонечку та купалася у бірюзовій водичці. Закохані не втратили нагоди зробити спекотні фотосесії на узбережжі.

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Еротичні фото Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта

В інстаграм-сторіс Мішина поширила відверту світлину, де позує разом із коханим в океані. Акторка одягнула чорні трусики від купальника, які оголили її апетитні сідниці. А ось бюстгальтера дівчина не одягала. Вона повністю оголила груди, а їхні інтимні зони прикрила паперовим сердечком.

Довге розкішне волосся Ксенія зібрала у високий хвіст. На обличчя вона не наносила косметику. Мішина оприлюднила момент пристрасного поцілунку зі своїм обранцем.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Скріншот з інстаграм-сторіс Ксенії Мішиної

Олександр Еллерт у своєму інстаграмі також поширив подібну фотографію. Він міцно обіймав оголену кохану, а вона щиро усміхалася та насолоджувалася моментом.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Олександра Еллерта