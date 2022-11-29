Ксенія Мішина розсекретила, якому таємничому "хлопцю" готувала сніданок
Джерело:Ксенія Мішина
Українська акторка Ксенія Мішина розсекретила "хлопця", яким заінтригувала шанувальників. Це близька людина акторки.
Українська акторка Ксенія Мішина днями заінтригувала фото зі сніданком, який готувала для "хлопців", маючи на увазі не тільки свого сина. Цей кадр викликав обговорення в мережі.
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Ксенія Мішина розсекретила "хлопця"
Знаменитість отримала безліч запитань від шанувальників щодо таємничого хлопця. В інстаграм-сторіз вона відповіла, що насправді до неї приїхав молодший брат, розвіявши чутки про нові стосунки.
До мене на декілька днів просто приїхав мій молодший брат, тому хлопців,
– поділилась акторка.
Ксенія Мішина додала, що побула з братом кілька днів. Потім вона провела його на літак й попрощалась. "Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитесь".
Ксенія Мішина з братом / Фото з інстаграм-сторіз
- Зауважимо, що мережу неспроста так зацікавив "хлопець", для якого Ксенія Мішина готувала сніданок. Адже в жовтні акторка показала сюрприз, який чекав її на паркінгу. Невідомий залицяльник залишив зірці букет червоних троянд і запросив на побачення. Через його подарунок Ксенію навіть зупинила поліція.
- Після цього Мішина сходила з ним на романтичне побачення. Зірка показала розкішний ресторан, де були свічки, великий букет квітів, фрукти та теплі пледи. Все нагадувало одне з побачень, які влаштовували акторці на шоу "Холостячка".