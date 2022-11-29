Ксенія Мішина розсекретила, якому таємничому "хлопцю" готувала сніданок

Українська акторка Ксенія Мішина розсекретила "хлопця", яким заінтригувала шанувальників. Це близька людина акторки.

Українська акторка Ксенія Мішина днями заінтригувала фото зі сніданком, який готувала для "хлопців", маючи на увазі не тільки свого сина. Цей кадр викликав обговорення в мережі.

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Ксенія Мішина розсекретила "хлопця"

Знаменитість отримала безліч запитань від шанувальників щодо таємничого хлопця. В інстаграм-сторіз вона відповіла, що насправді до неї приїхав молодший брат, розвіявши чутки про нові стосунки.

До мене на декілька днів просто приїхав мій молодший брат, тому хлопців,

– поділилась акторка.

Ксенія Мішина додала, що побула з братом кілька днів. Потім вона провела його на літак й попрощалась. "Офіційна заява. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Але мені дуже приємно, що ви цікавитесь".



Ксенія Мішина з братом / Фото з інстаграм-сторіз