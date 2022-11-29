Украинская актриса Ксения Мишина на днях заинтриговала фото с завтраком, который готовила для "парней", имея в виду не только своего сына. Этот кадр вызвал обсуждение в сети.
Интересно Ксения Мишина заинтриговала новыми отношениями: провокационное фото
Ксения Мишина рассекретила "парня"
Знаменитость получила множество вопросов от поклонников по поводу таинственного парня. В инстаграм-сториз она ответила, что на самом деле к ней приехал младший брат, развеяв слухи о новых отношениях.
Ко мне на несколько дней просто приехал мой младший брат, поэтому ребят,
– поделилась актриса.
Ксения Мишина добавила, что побывала с братом несколько дней. Затем она провела его на самолет и попрощалась. "Официальное заявление. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Но мне очень приятно, что вы интересуетесь".
Ксения Мишина с братом / Фото из инстаграм-сториз
- Заметим, что сеть неспроста так заинтересовал парень, для которого Ксения Мишина готовила завтрак. Ведь в октябре актриса показала сюрприз, ожидавший ее на паркинге. Неизвестный поклонник оставил звезде букет красных роз и пригласил на свидание. Из-за его подарка Ксению даже остановила полиция.
- После этого Мишина сходила с ним на романтическое свидание. Звезда показала роскошный ресторан, где находились свечи, большой букет цветов, фрукты и теплые пледы. Все напоминало одно из свиданий, устраиваемых актрисе на шоу "Холостячка".