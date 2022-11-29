Украинская актриса Ксения Мишина на днях заинтриговала фото с завтраком, который готовила для "парней", имея в виду не только своего сына. Этот кадр вызвал обсуждение в сети.

Интересно Ксения Мишина заинтриговала новыми отношениями: провокационное фото

Ксения Мишина рассекретила "парня"

Знаменитость получила множество вопросов от поклонников по поводу таинственного парня. В инстаграм-сториз она ответила, что на самом деле к ней приехал младший брат, развеяв слухи о новых отношениях.

Ко мне на несколько дней просто приехал мой младший брат, поэтому ребят,

– поделилась актриса.

Ксения Мишина добавила, что побывала с братом несколько дней. Затем она провела его на самолет и попрощалась. "Официальное заявление. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Но мне очень приятно, что вы интересуетесь".



Ксения Мишина с братом / Фото из инстаграм-сториз