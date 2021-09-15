Ксенія Мішина спантеличила образом нареченої: несподівані фото у фаті

Головна героїня 1 сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина спантеличила образом нареченої. Фоловерам вона продемонструвала look у рожевій сукні та фаті. Однак, зірка не одружується у реальному житті.

Після завершення зйомок шоу "Україна має талант" Ксенія Мішина повернулась до акторства. Вона знімається у новому фільми чи серіалі. Яку роль отримала "Холостячка" – невідомо, однак її образ у фаті сколихнув мережу.

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Так, Ксенія Мішина приміряла приталену яскраво-рожеву сукню з оголеними плечима, яку поєднала з чорними ботфортами на підборах. Можливо, цей образ співачки залишився б "одним із", якби не біла фата з рожевим бантом.

Наречена готова,

– підписала акторка одне з фото.

Уважні фоловери швидко збагнули, що це лише сценічний образ Ксенії Мішиної. Тоді як інші припустили, що "Холостячка" одружується з нібито екскоханим Олександром Еллертом.

Ксенія Мішина в образі нареченої / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина в образі нареченої / Фото з інстаграму акторки

Стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта: головне

16 липня Ксенія Мішина повідомила про розрив з Еллертом, з яким зустрічалась більше як пів року й планувала спільних дітей.

18 серпня, Еллерт несподівано привітав Мішину з річницею стосунків – опублікував ролик, змонтований зі спільних фото та відео. У підписі актор назвав акторку "кохана", а пояснювати фанам бодай щось – відмовився.

Через тиждень екскоханих заскочили в аеропорту, коли зірка нібито лише з сином відлітала на Кіпр.

Згодом Ксенія Мішина та Олександр Еллерт засвітились на весіллі друзів – Дмитра Сови та Даші Легейди. На святкуванні акторка впіймала букет нареченої.

У свіжому інтерв'ю Славі Дьоміну Еллерт неоднозначно прокоментував стосунки з Мішиною. Він заявив, що "скуповує квіти у всіх квіткових магазинах".