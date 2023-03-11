На прем'єрі анімаційного фільму "Мавка.Лісова пісня" у акторки Ксенії Мішиної запитали, що вона думає про перебування Андрія Шатирка на Балі. Зазначимо, що виїхав він ще до початку повномасштабної війни.

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Нагадаємо, що Андрій Шатирко брав участь у шоу "Холостячка", головною героїнею якого була саме Ксенія Мішина. Зараз він – власник агентства з просування, блогер та музикант, і перебуває на Балі.

Мішина відповіла доволі нейтрально та без критики в бік учасника.

Це особистий вибір кожного. Мені здається, що це якийсь особистий біль людини, і він таким чином існує, проявляється,

– сказала Мішина.

Про Шатирка висловився й актор Олексій Тритенко, котрий служить у ЗСУ. Він відповів лаконічніше: "Козел. Все просто. Ніхто й нікого ні до чого не змушує власне. Ну, коли в країні гинуть люди, не найкраща думка викладати щасливі світлини".

Андрія Шатирка розкритикували в Інстаграмі. Користувачі написали йому безліч повідомлень про те, що покинув Україну у важкий час.

Що пишуть Андрію Шатирку в коментарях:

"Сподіваємося ти там і залишишся. Хоча він, мабуть, допомагає фінансово, на дрони збирає. В цих учасників "Холостячки" у всіх одне виправдання: "Ми волонтери!". Чудова відмовка і нащадкам потім буде, чим себе виправдати".

"Перша думка...ну як так? Ми сидимо без світла, тепла і води. Хтось без їжі, хтось в підвалах. Хтось намагається жити в цих умовах, водить дітей в садочок, працює, а тут такі відео... Хоча знаю, що він виїхав раніше".

"Як це ви так умудрились у воєнний час виїхати з України? Здоровий мужик заробляє гроші на українській публіці, а сам втік. Ухилянт. Вам самому не соромно?"

"Правильно, навіщо думати про війну, про свою країну, краще духовно очищатися в басейні з дівчиною, і говорити "я душею та тілом за Україну".

Додамо, що за кордоном перебуває і переможець “Холостячки” Олександр Еллерт. У соцмережах він зазначив, що приїхав до США не завдяки дозволу від Мінкульту. Тож, поки залишається загадкою, як Еллерт перетнув кордон.