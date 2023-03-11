На премьере анимационного фильма "Мавка.Лесная песня" у актрисы Ксении Мишиной спросили, что она думает о пребывании Андрея Шатырко на Бали. Отметим, что он уехал еще до начала полномасштабной войны.

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Андрей Шатырко принимал участие в шоу "Холостячка", главной героиней которого была именно Ксения Мишина. Сейчас он – владелец агентства по продвижению, блоггер и музыкант, и находится на Бали.

Мишина ответила достаточно нейтрально и без критики в сторону участника.

Это индивидуальный выбор каждого. Мне кажется, что это какая-то личная боль человека, и он таким образом существует, проявляется,

– сказала Мишина.

О Шатырке высказался и актер Алексей Тритенко, служащий в ВСУ. Он ответил более лаконичным: "Козел. Все просто. Никто и никого ни к чему не заставляет собственно. Ну, когда в стране гибнут люди, не лучшая мысль излагать счастливые фотографии".

Андрея Шатырко подвергли критике в Инстаграмме. Пользователи написали ему множество сообщений о том, что бросил Украину в тяжелое время.

Что пишут Андрею Шатырко в комментариях:

"Надеемся ты там и останешься. Хотя он, видимо, помогает финансово, на дроны собирает. У этих участников "Холостячки" у всех одно оправдание: "Мы волонтеры!". Великолепная отговорка и потомкам потом будет, чем себя оправдать".

"Первое мнение... ну как так? Мы сидим без света, тепла и воды. Кто-то без еды, кто-то в подвалах. Кто-то пытается жить в этих условиях, водит детей в садик, работает, а здесь такие видео... Хотя знаю , что он уехал раньше".

"Как это вы так умудрились в военное время уехать из Украины? Здоровый мужик зарабатывает деньги на украинской публике, а сам убежал. Уклоняющийся. Вам самому не стыдно?"

"Правильно, зачем думать о войне, своей стране, лучше духовно очищаться в бассейне с девушкой, и говорить "я душой и телом за Украину".

Добавим, что за границей находится и победитель "Холостячки" Александр Эллерт. В соцсетях он отметил, что приехал в США не благодаря разрешению Минкульта. Пока остается загадкой, как Эллерт пересек границу.