Після скандалу Мішина приховала коментарі до своїх постів. Нагадаємо, що раніше Ксенія опублікувала відео з роботою ППО в Києві, але після численної критики акторка видалила ролик.

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Ксенія Мішина спробувала вибачитися

Зірка заявила, що за ці два дні в неї було багато внутрішніх процесів і стадій проживання ситуації.

Урок пройдено. Не завжди ти можеш бути прикладом позитивної поведінки, іноді відбуваються ситуації, коли ти допускаєш помилки та зустрічаєшся з думкою та реакцією своєї аудиторії, її розпачем і злістю,

– сказала Мішина.

Проте акторка наголосила, що на критику була причина. "Хоча в моєму випадку на відео було зафільмоване тільки небо Києва, але чи важливо взагалі вже про це говорити? Думаю, ні! Бо є люди, і є факт, який немає виправдань", – додала вона.

За її словами, люди та країна припустили, що вона зрадниця, але це не так.

Єдине, що можу сказати – я живу тут, щодня медитую під українським небом, намагаюсь проживати великі стреси, допускаю помилки, але безмежно люблю свою країну та своїх людей,

– заявила Ксенія.

Акторка за свої дії попросила вибачення, бо жодних поганих мотивів в неї не було. "І більше жодних ліхтариків у небі. Ще раз усім хочу нагадати, що будь-які необережні світлини роботи наших Сил оборони – недопустимі", – сказала Ксенія.

До слова, інцидент з Ксенією Мішиною стався у ніч проти 16 травня, коли російські окупанти обстрілювали Київ крилатими ракетами та безпілотниками. На щастя, усі повітряні цілі ворога наша ППО збила. Проте, крім неї, зняла на камеру роботу ППО і блогерка Інна Воронова.

Загалом відомо, що 6 блогерів своїми відео могли розкрити місцеположення ППО. За лічені хвилини їх ролики "підхопили" телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Відомо, що до цих блогерів вже навідалися СБУ.