Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що причиною зайвої ваги стали постійні переїдання через стрес. Та в певний момент вирішила, що відображення в дзеркалі її лякає.

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Через великий стрес почала обростати. Я думаю це така психосоматика, я постійно їла. Мені треба було заїдати все. І в один момент я подивилася на себе у дзеркало і думаю, що це таке?!

– пригадала Мішина.



Ксенія Мішина до та після схуднення / Фото з інстаграму акторки

Як худла Ксенія Мішина

Актриса зізналась, що худла 4 місяці та працювала з командою менторів і спеціалістів у своїй справі. За словами зірки, все дуже просто, треба лише знайти сили.

Ми звикли усе ускладнювати й вестися на те, на що не треба. Бо наш світ — це велика маніпуляція. А світ їжі то взагалі. Так, в якийсь період треба ввімкнути силу волі й працювати на себе,

– вважає акторка.

На думку Мішиної, найважливішим у схудненні є харчування. Потрібно відрізняти фізичний та психологічний голод. Серед правил в акторки – жодних перекусів, прийом їжі має бути через мінімум 3 години після попереднього.

"Я ненавиділа спорт і це теж психологічна історія. Не хотіла напружуватися, але коли ти розумієш навіщо, то це по-іншому працює. Я стабільно випиваю три літри води кожного дня. Хочу не хочу, але я вже хочу. Зранку обов'язково роблю вакуум живота, медитація, контрастний душ", – розповіла зірка.

Інтерв'ю з Ксенією Мішиною: дивіться відео онлайн

Схуднення Ксенії Мішиної бурхливо обговорювали в мережі. Багато хто розкритикував акторку за нездорову худобу й писав їй про "шкіру й кістки" та "суповий набір". Зірка відповідала, що показала суто свій шлях і те, в якому тілі вона почувається комфортно.