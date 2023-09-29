Українська акторка Ксенія Мішина раніше зізнавалась про психологічне насильство, яке пережила з боку батька її сина. Вона пригадала, що пішла від нього вагітною попри те, що пара планувала весілля.

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Чому Мішина пішла від чоловіка вагітною

Ксенія Мішина пригадала, що батько дитини запропонував їй одружитися. Але після цього у стосунках розпочалось пекло та тиранія. Чоловік взагалі не підтримував вагітну дівчину.

Я не могла на кухню зайти й щось приготувати, бо запахи просто... Він давав мені 100 гривень на день, а я голодна. У нас у шафі лежала велика кількість баксів. Я казала: "Давай сходимо в ресторан", – "Ні, дорого, їж дома. Зателефонуй батькам, якщо хочеш їсти, нехай вони тобі дадуть грошей". Максимально дивні речі,

– пригадала акторка.

Спершу Ксенія мирилась з таким зверхнім ставленням, але пізніше чоловік став для неї огидним. Тому вона відмовилась виходити за нього заміж і переїхала до мами.

Інтерв'ю з Ксенією Мішиною: дивіться відео онлайн

Як батько Платона об'явився на початку війни

Батько Платона вперше за життя свого сина вийшов на зв'язок з Ксенією Мішиною на початку повномасштабного вторгнення.

Ця людина з'явилася на початку війни й вперше за 10 років мені сказала: "Я тоді був хлопчиком, і дуже злякався. Мені немає виправдання". Але через пів року наших нових відносин зробив те саме. Я сказала: "Все, до побачення". Він злякався відповідальності, що у нього буде дитина,

– поділилась артистка.

Ксенія має свій масштабний погляд на всю ситуацію. Вона рада тому, що стала мамою.

"Це просто моя доля. Це людина, яка подарувала мені дитину, бо я не знаю в якому разі я б народила дитину. Подарувала і пішла, без судів і проблем, без весіль і розлучень. А в мене з'явився класний син", – розповіла Мішина.



Ксенія Мішина з сином / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної