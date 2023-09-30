Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что причиной лишнего веса стали постоянные переедания из-за стресса. Но в какой-то момент решила, что отражение в зеркале ее пугает.

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Из-за большого стресса начала обрастать. Я думаю, это такая психосоматика, я постоянно ела. Мне нужно было заедать все. И в один момент я посмотрела на себя в зеркало и думаю, что это такое?

– вспомнила Мишина.



Ксения Мишина до и после похудения / Фото из инстаграма актрисы

Как худела Ксения Мишина

Актриса призналась, что худела 4 месяца и работала с командой менторов и специалистов по своему делу. По словам звезды, все очень просто, нужно только обрести силы.

Мы привыкли все усложнять и вестись на то, что не нужно. Ибо наш мир – это большая манипуляция. А мир пищи это вообще. Да, в какой-то период нужно включить силу воли и работать на себя,

– считает актриса.

По мнению Мишиной, самым важным в похудении является питание. Необходимо различать физический и психологический голод. Среди правил у актрисы – никаких перекусов, прием пищи должен быть минимум через 3 часа после предыдущего.

"Я ненавидела спорт и это тоже психологическая история. Не хотела напрягаться, но когда ты понимаешь зачем, то это по-другому работает. Я стабильно выпиваю три литра воды каждый день. Хочу не хочу, но я уже хочу. Утром обязательно делаю" вакуум живота, медитация, контрастный душ», – рассказала звезда.

Интервью с Ксенией Мишиной: смотрите видео онлайн

Похудение Ксении Мишиной бурно обсуждали в сети. Многие раскритиковали актрису за нездоровую худобу и писал ей оскорбления типа "кожа и кости" и "суповой набор". Звезда отвечала, что показала сугубо свой путь и то, в каком теле она чувствует себя комфортно.