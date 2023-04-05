Ксенія Мішина зізналася, чи спілкується з своїми батьками, які живуть в анексованому Криму

Тема батьків для акторки Ксенії Мішиної дуже хвилююча, адже вони залишилися жити в анексованому Криму, тож бачаться не часто. Проте Мішина наголошує, що спілкується з ними та цінує своїх батьків.

Акторка зазначила, що в неї прекрасні стосунки з батьками. Раніше Ксенія Мішина говорила, що це дуже болюча тема для неї, адже життя роз'єднало з сім’єю.

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Часто хейтери дорікають Ксенію Мішину за те, що її батьки не виїхали з окупованого Криму. Проте сама акторка через це не відвернулася від рідних, а продовжує спілкування.

Це особистий вибір кожного, спілкуватись чи ні. Для мене це велика цінність. Мені все одно. Для мене батьки – це велика цінність, щоб там не було. Сподіваюся, що ми скоро туди поїдемо. Це таке теж місце сили,

– зазначила Ксенія Мішина.

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До речі, мама і тато Мішиної – це єдині люди, які підтримали доньку у найтяжчі часи, коли Ксенія вступила до театрального. Спершу все було ідеально, але потім вона зустріла свого чоловіка, від якого завагітніла, але він покинув її.

Раніше Ксенія Мішина показувала фото з мамою Наталею, яка ще у 2021 році приїздила до неї в гості до столиці.

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