Ксенія Мішина чесно відповіла, чи хоче зробити пластику, та чому відмовилась від алкоголю

Акторка Ксенія Мішина поспілкувалась з фанами. Вона відповіла, чи планує робити пластичну операцію та розповіла про відмову від алкоголю.

Українська акторка Ксенія Мішина в інстаграм-сторіз відповіла на найбільш поширені запитання від шанувальників. Одне з них стосувалося зміни зовнішності.

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Ксенія Мішина про пластику та алкоголь

У Ксенії Мішиної запитали, чи не хотіла б вона спробувати ринопластику – це операція, що змінює форму носа.

Ні, обожнюю свій ніс. Бо більше такого ні в кого немає,

– відповіла акторка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграм-сторіз

Також у Ксенії поцікавилися, як давно вона перестала вживати алкоголь. Адже акторка має стійку позицію щодо спиртних напоїв ще з проєкту "Холостячка".

"4 роки тому. Не люблю, не вживаю, не кайфую".



Ксенія Мішина / Фото з інстаграм-сторіз

Нещодавній скандал з Мішиною

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина втрапила у скандал через те, що зняла роботу ППО під час атаки на Київ та виклала на свою сторінку. Її різко розкритикували та засудили, та спершу акторка різко відреагувала на хвилю хейту. "Я публікую подібні відео, бо це, бляха, наше життя! І ми маємо про це говорити, кричати, не забувати. І всі мають бачити й пам'ятати, що війна триває і ракети літають. Але вибачте, на моєму відео ніх*ра не було, окрім військового неба, під яким ми живемо!".

Згодом Ксенія Мішина перепросила за публікацію знімків з ППО та зізналась, що отримала урок. Вона підкреслила, що не є зрадницею, та в жодному разі не переслідувала мотивів нашкодити країні.