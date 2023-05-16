Відео, де видно роботу наших захисників, Ксенія оприлюднила в інстаграм-сторіс. Після численної критики акторка видалила ролик і відповіла хейтерам.

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Що каже Мішина про свої відео з роботою ППО

Зірка опублікувала кілька сторіс, у яких відповіла всім, хто її критикував: "Поки "усілякі" телеграмканали без розбору, під одну гребінку намагаються підняти свої рейтинги моїми ліхтарями в небі без прив'язки до місцевості й навіть не з мого місця проживання… В Києві продовжують працювати live-камери, де видно абсолютно все, що відбувалося".

Акторка додала, що одразу активізувалися ті люди, яким байдуже, на кого накидатися, кого поливати брудом. Таких українців вона порівняла з росіянами.

"Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, бо розумію, що будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, бо це, бляха, наше життя! І ми маємо про це говорити, кричати, не забувати. І всі мають бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають. Але вибачте, на моєму відео ніх*ра не було, окрім військового неба, під яким ми живемо!", – написала Мішина.

Пам'ятаю, як приблизно таке саме мені писали росіяни на початку вторгнення. І виникає питання: "Чим ви кращі за п*дарасів?",

– підсумувала Ксенія.

Ксенія Мішина відповіла хейтерам / Скриншоти інстаграм-сторіс акторки

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