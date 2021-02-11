Ксенія Мішина позувала на гойдалці в Домінікані: неймовірне фото на тлі неба
Головна героїня проєкту "Холостячка" Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт разом із дітьми відпочивають в Домінікані. Вона показала нове фото з островів, де позувала на гойдалці.
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Головна героїня найромантичнішого шоу "Холостячка" Ксенія Мішина під час морозної погоди в Україні гайнула в Домініканську Республіку разом з Олександром Еллертом та дітьми.
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Нове фото Ксенії Мішиної
Українська акторка вразила новим кадром з Домініканських островів. Вона позувала перед камерою на гойдалці, що здіймалась високо в небо. На тлі було видно тільки зелені поля, тому знімок вийшов чарівним та заворожуючим.
Ксенія Мішина обрала гарний літній образ. Вона вдягнула чорний лаконічний топ та синю мініспідницю з білими смужками. Примітно, що зірка постала перед камерою босоніж, що робило фото більш особливим.
Довге волосся Ксенія Мішина зібрала у кінський хвіст. Також вона доповнила аутфіт тонким браслетом на руці й окулярами з тонкою оправою та рожевими скельцями. Обличчя акторка підкреслила ніжним макіяжем.
Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної
Шанувальників підкорила світлина з "Холостячкою":
- Краса;
- Яка лялечка;
- Просто космос;
- Чарівно;
- Страшно красиво!;
- Супер;
- Круто.
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