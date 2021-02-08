Українська співачка Ірина Федишин та акторка Ксенія Мішина разом із сім'ями полетіли на відпочинок у сонячну Домінікану. Виявилося, що знаменитості обрали для відпустки один готель, у якому зустрілися випадково.

Зірки українського шоу-бізнесу продовжують ділитися яскравими світлинами зі спекотних курортів. У час пандемії вони наважуються відправлятися за кордон, де на березі океану набираються сил для продуктивного робочого року. Так, Ірина Федишин та Ксенія Мішина для зимових канікул обрали Домінікану.

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Федишин та Мішина в Домінікані

Обидві жінки мріяли про відпочинок біля моря чи океану. Їхні мрії здійснилися. Ірина та Ксенія разом із сім'ями відправилися у Домінікану. Там приймають сонячні ванни на узбережжі, купаються у бірюзовій водичці та насолоджуються довгоочікуваною відпусткою.

Вони зупинилися в одному готелі і днями випадково зустрілися в холі. Зірки не втратили нагоди зробити декілька світлин та поділитися цією новиною з шанувальниками. Федишин та Мішина позували разом із коханими та дітьми. Акторка постала перед камерою у чорному топі та джинсах, а Ірина – в чорно-білому костюмі та кедах. Судячи з фото, усі були раді такій зустрічі та весело провели час разом.



Ірина Федишин та Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Федишин та Мішина з сім'ями на відпочинку / Фото з інстаграму Ірини Федишин

Федишин про зустріч з Мішиною

У публікації Ірина поділилася, що багато прихильників писали їй, що десь у Домінікані відпочиває Ксенія Мішина.

Я сама була здивована, коли побачила Ксенію в нашому готелі. Буває ж таки?! Заїхали в один готель, ще й поруч поселилися. Це була дуже приємна зустріч. Ми ближче познайомилися сім'ями. Дуже красива та позитивна пара,

– написала в публікації Федишин.

Виконавиця додала, що вони діляться враженнями від відпочинку, обговорюють його. Також Ірина розповіла, що Ксенії також постійно писали підписники, що неподалік відпочиває Федишин.