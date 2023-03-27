Ксенія Мішина полетіла на відпочинок після схуднення та показала фото в бікіні

Ксенія Мішина сколихнула соцмережі сміливою фотосесією в білизні. Акторка схудла до 48 кілограмів, а її розкритикували за нездорову худобу та анорексію. На зло всім хейтерам вона полетіла на курорт і з'явилася в бікіні.

У відпустку Ксенія Мішина взяла 10-річного сина Платона. Вона не розсекретила, в яку країну полетіла, але встигла заселфитися в залі, тренування в якому не пропускає, і на пляжі. Далі дивіться фото знаменитості після схуднення на 9 кілограмів.

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Ксенія Мішина сфотографувалася в бікіні на відпочинку

Позасмагати акторка вийшла у чорному бікіні на зав'язках і масивних окулярах Prada. На курорті вона не фарбується, тож перед 868-тисячною аудиторією постала натуральною.

Ви завжди як білочка в колесі. Так настав час це колесо зробити таким, щоб у ньому приємно було бігати,

– прокоментувала Ксенія Мішина.

Однак у коментарях їй все одно дорікнули за анорексію, поцікавилися, чи є їй що їсти, пожартували про кістки та порадили перейти на пельмені. На жоден з них Ксенія не відреагувала.

Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки