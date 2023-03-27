Ксенія Мішина полетіла на відпочинок після схуднення та показала фото в бікіні

27 березня 2023, 19:24
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Ксенія Мішина

Ксенія Мішина сколихнула соцмережі сміливою фотосесією в білизні. Акторка схудла до 48 кілограмів, а її розкритикували за нездорову худобу та анорексію. На зло всім хейтерам вона полетіла на курорт і з'явилася в бікіні.

У відпустку Ксенія Мішина взяла 10-річного сина Платона. Вона не розсекретила, в яку країну полетіла, але встигла заселфитися в залі, тренування в якому не пропускає, і на пляжі. Далі дивіться фото знаменитості після схуднення на 9 кілограмів.

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Ксенія Мішина сфотографувалася в бікіні на відпочинку

Позасмагати акторка вийшла у чорному бікіні на зав'язках і масивних окулярах Prada. На курорті вона не фарбується, тож перед 868-тисячною аудиторією постала натуральною.

Ви завжди як білочка в колесі. Так настав час це колесо зробити таким, щоб у ньому приємно було бігати,
– прокоментувала Ксенія Мішина.

Однак у коментарях їй все одно дорікнули за анорексію, поцікавилися, чи є їй що їсти, пожартували про кістки та порадили перейти на пельмені. На жоден з них Ксенія не відреагувала.

Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

Ксенія Мішина на відпочинку / Фото з інстаграму акторки

  • Нагадаємо, після відвертої студійної фотосесії в білизні Ксенію Мішину "розносили" ще дужче – обзивали "суповим набором", писали, що 48 кілограмів для 33-річної жінки – це "не норм", і закидали, що їсть вона "одну траву та грейпфрут". 
  • Акторка тоді відповіла, що в такий спосіб показала публіці, що за 4 місяці зі своїм тілом можна робити все, що забажаєш. Крім того, в ефірі ранкового шоу Ксенія Мішина пояснила, що за час великої війни набрала 9 кілограмів і "виглядала дуже погано".
Автор: Марина Джура