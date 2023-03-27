Ксения Мишина улетела на отдых после похудения и показала фото в бикини
Источник:Ксения Мишина
Ксения Мишина всколыхнула соцсети смелой фотосессией в белье. Актриса похудела до 48 килограммов, а ее раскритиковали за нездоровую худобу и анорексию. Назло всем хейтерам она улетела на курорт и появилась в бикини.
В отпуск Ксения Мишина взяла 10-летнего сына Платона. Она не рассекретила, в какую страну полетела, но успела заселфиться в зале, тренировку в котором не пропускает, и на пляже. Далее смотрите фото знаменитости после похудение на 9 килограммов.
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Ксения Мишина сфотографировалась в бикини на отдыхе
Позагорать актриса вышла в черном бикини на завязках и массивных очках Prada. На курорте она не красится, поэтому перед 868-тысячной аудиторией предстала натуральная.
Вы всегда как белочка в колесе. Так пора это колесо сделать таким, чтобы в нем приятно было бегать,
– прокомментировала Ксения Мишина.
Однако в комментариях ее все равно упрекнули за анорексию, поинтересовались, есть ли что кушать, пошутили о костях и посоветовали перейти на пельмени. Ни на один из них Ксения не отреагировала.
Ксения Мишина на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы
Ксения Мишина на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы
Ксения Мишина на отдыхе / Фото из инстаграма актрисы
- Напомним, после откровенной студийной фотосессии в белье Ксению Мишину "разносили" еще сильнее – обзывали "суповым набором", писали, что 48 килограммов для 33-летней женщины – это "не норм", и упрекали, что ест она "одну траву и грейпфрут".
- Актриса тогда ответила, что таким образом показала публике, что за 4 месяца со своим телом можно делать все, что пожелаешь. Кроме того, в эфире утреннего шоу Ксения Мишина объяснила, что за время великой войны набрала 9 килограммов и "выглядела очень плохо".