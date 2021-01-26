Днями Ксенія Мішина з Олександром Еллертом і сином відправилась на відпочинок в Одесу. Вони зупинились в 5-зірковому готелі на березі моря. З 9-річним Платоном акторка порелаксувала в джакузі.

Джерело: інстаграм Ксенії Мішиної

Для відпочинку головна героїня "Холостячки" обрала леопардовий купальник, в якому раніше з'являлась у кадрі під час зйомок реаліті-шоу.

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Ксенія Мішина з сином Платоном в Одесі

Якщо в першу спільну відпустку Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відправились лише вдвох та активно провели час в Буковелі, то в Одесу поїхали з сином акторки Платоном. Хлопчик добре ладнає з обранцем матері, тому разом вони весело проводять час навіть в готелі на березі моря.

Один з похмурих днів сім'я повела в джакузі у спа-комплексі. Для релаксу з видом на море Ксенія Мішина обрала звабливий леопардовий купальник без бретелей, в якому з'явилась на побаченні з Андрієм Рибаком в Карпатах. Довге волосся вона зібрала у високий пучок та зняла косметику. Якщо акторка насолоджувалась моментом і розслаблялась, то непосидючий 9-річний син зірки пірнав і розважався в джакузі.

З Платоном героїня "Холостячки" сфотографувалась в комплексі з панорамними вікнами. Вона обіймала нащадка та ніжно цілувала, а в підписі до милих фото зізналася: "Днями мій син закохався в Одесу".



Ксенія Мішина з сином Платоном в Одесі / Фото Instagram / @misha.k.ua



Ксенія Мішина з сином Платоном в Одесі / Фото Instagram / @misha.k.ua