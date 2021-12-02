Донедавна головним захопленням Злати Огнєвіч була сцена. Однак у червні цього року вона відклала кар'єру, аби знайти справжнє кохання на шоу "Холостячка". У п'ятницю, 3 грудня, на екрани вийде фінал романтичного проєкту, який відзняли кілька місяців тому. Зірка давно повернулась до звичного життя, однак в цій буденності більше не самотня.

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Співачка натякнула, що її нові стосунки розвиваються так швидко, що невдовзі вона може розпрощатися зі статусом головної холостячки країни. Вони з обранцем вже замислюються про весілля!

Заміж не вийшла, але ми плануємо,

– заявила Злата Огнєвіч.

Вона додала, що знайшла свою половинку, бо відшукала себе. Зірка радить усім самотнім дівчатам відкласти думки про прекрасного принца, який перетворить їхнє життя на казку, а працювати над собою.

"Дівчатам насамперед слід знайти себе та зрозуміти, що подобається саме вам, чим ви хочете займатися та що відчувати щодня. Адже щастя всередині кожного з нас, і як тільки ми станемо щасливими, знайдемо того чоловіка", – додала "Холостячка".

Нагадаємо, у вересні Злата Огнєвіч розповідала, що знайшла своє кохання на проєкті. Вона нібито закохалася ще на першій вечірці й зараз щаслива зі своїм обранцем.