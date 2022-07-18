Сказали, що ключі віддадуть, – Ксенія Мішина про нову квартиру, яка будувалася до війни
Джерело:ютуб-канал Аліни Доротюк
Незадовго до війни Ксенія Мішина купила велику квартиру на Лівому березі. Тоді її ЖК був на стадії будівництва. Забудовники запевняють, що віддадуть ключі вже в серпні, але акторка в це не вірить.
Менш як два тижні тому Ксенія Мішина повернулася до Києва з Бельгії, де жила й знімалася останні два місяці. Вона заїхала у квартиру, яку орендувала до війни, адже її власне житло досі будується. Зірка навіть не знає, на якій воно стадії.
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Що з новою квартирою Ксенії Мішиної в Києві
Нещодавно, коли я була ще в Бельгії, мені писали, що все нормально, продовжують будівництво. Мені здається, що це неправда. Я поки що не заїжджала, не цікавилася цією інформацією. Сказали, що наприкінці літа вони повинні віддати ключі, але подивимося,
– зізналася акторка.
Мішина про повернення в Україну
У Києві Ксенія Мішина не була з 24 лютого, тож лише днями на власні очі побачила перші залишки війни – розгромлені будинки, заправки. На все це вона дивилася зі сльозами, їй було сумно, страшно, але в підсумку зірка щаслива, що нарешті вдома.
"Заїхавши в Київ, я зрозуміла, наскільки я люблю це місто. Який він красивий, величезний, гарний. Коли я зайшла до своєї квартири, сіла на свій диван і зрозуміла, як я люблю свою квартиру, наскільки сильно я сумувала. Платон був такий радісний, щось робив, ми трохи прибирали. Я зрозуміла, наскільки я хочу ось тут бути і як сильно хочу, щоб усе закінчилося, і все було так, як було раніше й ще краще", – поділилася акторка.
Я дуже люблю свій дім, я дуже люблю свою країну. Я кожного дня насолоджуюся,
– додала вона.
Ба більше, без діла в Києві Мішина не сидить. За лічені дні вона встигла зустрітися з колегами на кінофестивалі короткометражок, пообідати з режисерами та сходити на виставу "Калігула".