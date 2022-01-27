Перша "Холостячка" та відома українська акторка Ксенія Мішина займається ремонтом у новій квартирі, яку придбала в Києві. Вона зізналась, що покупка житла була її мрією.

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Ксенія Мішина про ремонт у квартирі

Тепер актриса планує втілювати в життя всі мрії стосовно свого гніздечка, тобто займеться його ремонтом та оформленням.

"Цього чарівного 2022 я почну втілювати в життя всі свої мрії про затишок. Скажу вам, це неймовірно круто, створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі", – зізналась вона.

Ксенія Мішина розповіла й про особливе місце у своєму житлі. Це її медитаційний куточок.

Знаєте, яким пріоритетом я горіла, ілюструючи свій будинок? Медитаційний куточок. Так, це те магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла… а ще багато всього, про що я поступово вам розповідатиму,

– поділилась зірка.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Зауважимо, знаменитість розповідала, що задумалась про покупку житла після переїзду до Києва. Вона могла дозволити собі будинок, але через незручність вирішила таки зупинитися на квартирі на Лівому березі.

Духовність для Ксенії Мішиної

У нещодавньому інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, що займається своїм духовним розвитком. У неї є спеціальний духовний наставник.

"У більшості це робота моя медитаційна, духовна з моїм наставником. Але коли я розумію, що я не можу впоратися, тому що духовність – це більш щось масштабне і щось таке невловиме, то якщо є певна проблема, яка починає дуже сильно розкачувати, з якою ти не можеш впоратися і яка тебе емоційно просто заганяє в тупик, тоді я звертаюсь до послуг психотерапевта", – зізнавалась акторка.

Текст публікації Ксенії Мішиної

Друзі, я вам розповідала, що незабаром я поділюся з вами своїм невеликим, але дуже довгоочікуваним проєктом? Ділюсь! Минулого року я нарешті здійснила свою мрію, до якої йшла довгий час, я купила своє житло.

А цього чарівного 2022 я почну втілювати в життя всі свої мрії про затишок. Скажу вам, це неймовірно круто, створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі.

Знаєте, яким пріоритетом я горіла, ілюструючи свій будинок? Медитаційний куточок. Так, це те магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла… а ще багато всього, про що я поступово вам розповідатиму.

Загалом побажайте удачі у цьому плаванні! Але я впевнена, що це буде цікава подорож у простір реалізації мрій однієї маленької дівчинки!