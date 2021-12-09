Крістіна Річчі вдруге стала мамою й оголосила стать та ім'я дитини
Джерело:інстаграм Крістіни Річчі
Американська акторка Крістіна Річчі народила другу дитину. Зірка не стала приховувати крихітку Клео, тому показала її на відео.
Крістіна Річчі стала мамою вдруге
Радісною звісткою зірка "Сімейки Адамсів" поділилась на сторінці в інстаграмі. Вона оголосила, що стала мамою донечки, яку назвала Клеопатрою.
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Крістіна Річчі опублікувала миловидне відео, в якому показала новонароджену дівчинку.
Крихітка Клео тут! Ми так у неї закохані. Також у неї найнеймовірніший тато, якого тільки можна уявити,
– підписала відео Крістіна.
Батько Клеопатри та чоловік Крістіни Річчі Марк Хемптон також поділився новиною в інстаграмі.
"Моє серце вибухнуло! Крістіна і крихітка Клео зробили щось фантастичне, ми всі відпочиваємо після такої насиченої події... Ласкаво просимо у світ, Клеопатра Річчі Хемптон", – написав він.
Вагітність Крістіни Річчі
- У серпні цього року акторка повідомила фанам, що стане мамою вдруге. Вона опублікувала миловидне фото з УЗД. Зірка не приховувала особливого стану й часто публікувала фото з оголеним животом.
- Через кілька місяців, у жовтні, Крістіна Річчі вийшла заміж за Марка Хемптона, який є батьком дитини. Ймовірно, саме вагітність знаменитості спровокувала пару на серйозний крок. Весілля було скромним та інтимним.
- Крістіна Річчі також виховує 7-річного сина Фредді від першого шлюбу.