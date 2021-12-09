Крістіна Річчі вдруге стала мамою й оголосила стать та ім'я дитини

Американська акторка Крістіна Річчі народила другу дитину. Зірка не стала приховувати крихітку Клео, тому показала її на відео.

Крістіна Річчі стала мамою вдруге

Радісною звісткою зірка "Сімейки Адамсів" поділилась на сторінці в інстаграмі. Вона оголосила, що стала мамою донечки, яку назвала Клеопатрою.

Цікаво У трендовому образі: Дженніфер Лопес з'явилась на публіці з Беном Аффлеком

Крістіна Річчі опублікувала миловидне відео, в якому показала новонароджену дівчинку.

Крихітка Клео тут! Ми так у неї закохані. Також у неї найнеймовірніший тато, якого тільки можна уявити,

– підписала відео Крістіна.

Батько Клеопатри та чоловік Крістіни Річчі Марк Хемптон також поділився новиною в інстаграмі.

"Моє серце вибухнуло! Крістіна і крихітка Клео зробили щось фантастичне, ми всі відпочиваємо після такої насиченої події... Ласкаво просимо у світ, Клеопатра Річчі Хемптон", – написав він.

Вагітність Крістіни Річчі