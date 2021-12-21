Кріс Нот втратив 12 мільйон доларів: хто відмовився співпрацювати з актором після секс-скандалу

Американський актор Кріс Нот миттєво постраждав після звинувачень кількох жінок у домаганнях та насильстві. Зараз з ним припинила співпрацю Entertainment Arts Research Inc, яка повинна була продавати текілу актора.

Велика компанія з продажу алкогольних напоїв не захотіла мати будь-які зв'язки із зіркою серіалу "Секс і місто" після гучної статті про його ймовірні зґвалтування.

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"Наразі нам немає сенсу співпрацювати через звинувачення, до яких необхідно ставитися з максимальною серйозністю", – заявив Бернард Рубін, генеральний директор EARI.

Відомо, що прибуток від продажу іменної текіли "Noth's Ambhar" повинен був становити близько 12 мільйонів доларів. Зазначимо, що це не перша компанія, яка припинила співпрацю з Крісом Нотом:

одразу після заяв жінок про насильство з ним розірвала угоду компанія велотренажерів Peloton, на якому актор займався спортом в оновленому серіалу "Сексу і міста" – "І просто так";

також від співпраці з Нотом відмовилося також акторське агенство "A3 Artists". Тепер кар'єра 67-річного артиста опинилася під питанням.

Хто звинувачує Нота у домаганнях

Першими стали дві жінки, які розповіли про злодіяння актора, що стались нібито у 2004 і 2015-х роках. Жертви між собою не знайомі. Одна з них працювала в офісі, де часто зустрічаються знаменитості, а інша працювала офіціанткою.

Також про насильство заговорила відома акторка Зої Лістер-Джонс та модель Беверлі Джонсон.

Нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати 2010 року.