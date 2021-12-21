Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс і Сінтія Ніксон зробили спільну заяву. Вони підтримали не колегу, а жінок, які виступили проти нього.

До теми Бив і погрожував смертю: ще дві жінки звинуватили Кріса Нота у домаганнях і насильстві